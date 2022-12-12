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Прибытков Иван Платонович

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Место рождения

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.09.1913

Дата смерти

26.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913

Отец: Прибытков Платон Леонтьевич

Мать: Прибыткова Фатинья Евстафьевна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
02.06.1943
Освобожден от воинской обязанности, т.к. на оборонных работах был контужен, вследствии чего оглох на всю жизнь.
Бракосочетание
21.04.1949

Жена: Прибыткова Мария Васильевна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Дурягина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Прибыткова Мария Васильевна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.11.1985
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения.
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