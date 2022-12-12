Прибытков Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения06.09.1913
Дата смерти26.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913
Военная служба
02.06.1943
Освобожден от воинской обязанности, т.к. на оборонных работах был контужен, вследствии чего оглох на всю жизнь.
Бракосочетание
21.04.1949
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Дурягина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Прибыткова Мария Васильевна
Смерть
26.11.1985
Причина смерти: Острое нарушение мозгового кровообращения.