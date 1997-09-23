Прибыткова (Якшина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1920
Дата смерти23.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1920
Рождение ребёнка
06.01.1942
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Петрович
Бракосочетание
21.04.1949
Рождение ребёнка
27.07.1953
Дочь: Дурягина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Прибытков Иван Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1997
Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Отек легких, ИБС; умерла в Коношской больнице.