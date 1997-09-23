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Прибыткова (Якшина) Мария Васильевна

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Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.04.1920

Дата смерти

23.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1920

Отец: Якшин Василий Федорович

Мать: Якшина Наталья Арсентьевна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Лобачев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Петрович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.04.1949

Муж: Прибытков Иван Платонович

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.07.1953

Дочь: Дурягина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Прибытков Иван Платонович

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Андрей Петрович

Смерть
23.09.1997
Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Отек легких, ИБС; умерла в Коношской больнице.
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