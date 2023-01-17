Лобачев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти23.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1942
Мать ребёнка: Прибыткова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1942
Грачи, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: погиб на фронте в годы ВОВ; Последнее место службы - 24 стрелковая дивизия (2ф) 45 отдельный батальон связи