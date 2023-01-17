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Лобачев Андрей Петрович

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Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Сын: Лобачев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Прибыткова Мария Васильевна

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибыткова Мария Васильевна

Смерть
23.09.1942
Грачи, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: погиб на фронте в годы ВОВ; Последнее место службы - 24 стрелковая дивизия (2ф) 45 отдельный батальон связи
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