Якшина (Чащинова) Наталья Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти20.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1920
Дочь: Прибыткова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Якшин Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1923
Отец ребёнка: Якшин Василий Федорович
Смерть
20.11.1950
Заявитель Прибыткова Наталья Васильевна Свидетельство о смерти ЖУ № 032779; Причина смерти: Крупозное воспаление легких