Якшина (Чащинова) Наталья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина (Чащинова) Наталья Арсентьевна

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Место рождения

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

20.11.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.04.1920

Дочь: Прибыткова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Якшин Василий Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Якшин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Якшин Василий Федорович

Тундриха, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.11.1950
Заявитель Прибыткова Наталья Васильевна Свидетельство о смерти ЖУ № 032779; Причина смерти: Крупозное воспаление легких
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