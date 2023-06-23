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Свищев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Свищев Василий Яковлевич

Мать: Свищева Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Акилина Гавриловна

Рождение ребёнка
03.06.1855

Дочь: Свищева (Свищева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Свищева Акилина Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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