Свищев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Свищев Василий Яковлевич
Мать: Свищева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1855
Дочь: Свищева (Свищева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Свищева Акилина Гавриловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно