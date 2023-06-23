Свищева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Свищева Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Свищева Агафия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Свищева (Свищева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Свищев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Свищев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Свищева (Свищева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Свищев Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно