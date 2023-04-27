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von Gleichen-Tonna Adolf l

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1395

Дата смерти

1456

Пол

Мужской

Отец

Около 1361 г.р.

Мать

Около 1370 г.р.

Жена

Около 1404 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1395

Отец: von Gleichen Ernst

Мать: von Gleichen (von Waldeck) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Deutscher Orden-Söldnerhauptmann in Preussen
Рождение ребёнка
Около 1432

Дочь: von Gleichen-Tonna (von Gleichen-Tonna) Anna

Мать ребёнка: Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes

Бракосочетание
1434

Жена: Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes

Смерть
1456

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