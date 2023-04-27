von Gleichen-Tonna Adolf l
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1395
Дата смерти1456
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1395
Работа или профессия
Неизвестно
Deutscher Orden-Söldnerhauptmann in Preussen
Рождение ребёнка
Около 1432
Дочь: von Gleichen-Tonna (von Gleichen-Tonna) Anna
Мать ребёнка: Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes
Бракосочетание
1434
Смерть
1456