Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes
Место рожденияKelbra, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1404
Дата смертиПосле 1458
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1404
Отец: Von Honstein Heinrich IX
Мать: Gräfin Margarethe Von
Kelbra, Sachsen Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1419
Рождение ребёнка
1420
Сын: Von Beichlingen Johann ll
Отец ребёнка: Von Beichlingen-Wiehe Friedrich (XV)
Beichlingen, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1432
Дочь: Von Gleichen-Tonna Anna
Отец ребёнка: Von Gleichen-Tonna Adolf l
Grafentonna, Sachsen-Coburg-Gotha, Thⁿringen
Бракосочетание
1434
Смерть
После 1458