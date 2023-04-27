Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes

Место рождения

Kelbra, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1404

Дата смерти

После 1458

Пол

Женский

Отец

Около 1360 г.р.

Мать

Около 1380 г.р.

Муж

Около 1390 г.р.
Около 1395 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1404

Отец: Von Honstein Heinrich IX

Мать: Gräfin Margarethe Von

Kelbra, Sachsen Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1419

Муж: Von Beichlingen-Wiehe Friedrich (XV)

Рождение ребёнка
1420

Сын: Von Beichlingen Johann ll

Отец ребёнка: Von Beichlingen-Wiehe Friedrich (XV)

Beichlingen, Sachsen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1432

Дочь: Von Gleichen-Tonna Anna

Отец ребёнка: Von Gleichen-Tonna Adolf l

Grafentonna, Sachsen-Coburg-Gotha, Thⁿringen
Бракосочетание
1434

Муж: Von Gleichen-Tonna Adolf l

Смерть
После 1458
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