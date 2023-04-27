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von Beichlingen Johann ll

Место рождения

Beichlingen, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

1420

Дата смерти

1485

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420

Отец: von Beichlingen-Wiehe Friedrich (XV)

Мать: Gräfin von Gleichen-Tonna (von Honstein-Kelbra) Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1459

Жена: von Mansfeld (von Mansfeld) Margarethe

Рождение ребёнка
Около 1462

Дочь: von Honstein (von Bleichlingen) Felicitas

Мать ребёнка: von Mansfeld (von Mansfeld) Margarethe

Смерть
1485

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