von Beichlingen Johann ll
Место рожденияBeichlingen, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения1420
Дата смерти1485
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420
Отец: von Beichlingen-Wiehe Friedrich (XV)
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1459
Рождение ребёнка
Около 1462
Дочь: von Honstein (von Bleichlingen) Felicitas
Мать ребёнка: von Mansfeld (von Mansfeld) Margarethe
Смерть
1485