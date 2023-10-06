Горяинова (Середа) Инна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Середа Валерий Андреевич
Мать: Середа Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1991
Дочь: Горяинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Горяинов Александр
Рождение ребёнка
06.08.1997
Сын: Горяинов Никита Александрович
Отец ребёнка: Горяинов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горяинов Александр