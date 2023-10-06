Горяинова (Середа) Инна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Середа) Инна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Середа Валерий Андреевич

Мать: Середа Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1991

Дочь: Горяинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Горяинов Александр

Рождение ребёнка
06.08.1997

Сын: Горяинов Никита Александрович

Отец ребёнка: Горяинов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяинов Александр

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