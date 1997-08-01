Середа (Жданова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.07.1941
Дата смерти01.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Горяинова Инна Валерьевна
Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич
Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1997
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край