Середа (Жданова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСереда (Жданова) Анна Ивановна

Середа (Жданова) Анна Ивановна

Место рождения

Ушумун, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

28.07.1941

Дата смерти

01.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: Жданов Иван Матвеевич

Мать: Киреевская Лукерья Сидоровна

Ушумун, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Горяинова Инна Валерьевна

Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середа Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич

Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Валерий Андреевич

Смерть
01.08.1997
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close