Середа Валерий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1941
Дата смерти02.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1941
Отец: Середа Андрей
Мать: Середа Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Горяинова Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна
Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середа Анна Ивановна
Смерть
02.05.2013
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область