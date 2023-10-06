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Горяинова Анна Александровна
Горяинова Анна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1991
Пол
Женский
Отец
Горяинов Александр
1969 г.р.
Мать
Горяинова (Середа) Инна Валерьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1991
Отец:
Горяинов Александр
Мать:
Горяинова Инна Валерьевна
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