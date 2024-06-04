Рубцов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Пузан (Пузак) Иван Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Рубцова) Авдотья Никифорова
Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Рубцова) Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Рубцова) Аксинья Никифорова
Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова
Смерть
После 1762