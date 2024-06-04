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Рубцов Никифор Иванов

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Пузан (Пузак) Иван Семенов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Рубцова) Авдотья Никифорова

Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Рубцова) Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Рубцова) Аксинья Никифорова

Мать ребёнка: Рубцова Анна Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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