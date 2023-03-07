Рубцова Анна Иванова
Место рождениясело Мазы, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
село Мазы, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Аксинья Никифорова
Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762