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Рубцова Анна Иванова

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Место рождения

село Мазы, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

село Мазы, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Аксинья Никифорова

Отец ребёнка: Рубцов Никифор Иванов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Никифор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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