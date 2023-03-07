Пузан (Пузак) Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузан (Пузак) Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1643 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Пузан (пузак) Семен Киреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Рубцов Осип Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Рубцов Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1762
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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