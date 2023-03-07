Пузан (Пузак) Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: Пузан (пузак) Семен Киреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Рубцов Осип Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762