Пузан (Пузак) Семен Киреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузан (Пузак) Семен Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Пузан (пузак) Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Пузан (пузак) Купреян Семенов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1739
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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