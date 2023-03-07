Пузан (Пузак) Семен Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1643
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Пузан (пузак) Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Пузан (пузак) Купреян Семенов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739