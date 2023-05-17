Бакарас Георгий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Бакарас Михаил
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Праскева Георгиева
Мать ребёнка: Бакарас Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакарас Анна
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно