Бакарас Георгий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакарас Георгий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бакарас Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Праскева Георгиева

Мать ребёнка: Бакарас Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакарас Анна

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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