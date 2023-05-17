Бакарас Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакарас Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Праскева Георгиева

Отец ребёнка: Бакарас Георгий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакарас Георгий Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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