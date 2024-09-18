Прянишников Лаврентий Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Лаврентий Самсонович

Место рождения

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прянишников Самсон

Мать: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прянишникова (Серякова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Дети в браке: Квинтилиан
Рождение ребёнка
До 1853 ст.

Сын: Прянишников Квитильяр (Квинтилиан, Кинтилиан) Лаврентьевич

Мать ребёнка: Прянишникова (Серякова) Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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