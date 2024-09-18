Прянишников Лаврентий Самсонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прянишников Самсон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Дети в браке: Квинтилиан
Рождение ребёнка
До 1853 ст.
Смерть
Неизвестно