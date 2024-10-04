Прянишников Квитильяр (Квинтилиан, Кинтилиан) Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Квитильяр (Квинтилиан, Кинтилиан) Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1816 и 1840 г.р.

Жена

До 1869 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853 ст.

Отец: Прянишников Лаврентий Самсонович

Мать: Прянишникова (Серякова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прянишникова Наталья Ивановна

Дети в браке: Александр, Виталий, Мария, Капиталина, Елена
Рождение ребёнка
До 1885 ст.

Сын: Прянишников Александр Квитильярович (Квинтилианович, Кинтилианович)

Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Прянишников Виталий Квитильярович (Кинтилианович, Квинтилианович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Прянишникова Мария Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)

Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
До 1898 ст.

Дочь: Прянишникова Елена Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)

Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
До 1898 ст.

Дочь: Прянишникова Капиталина Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)

Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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