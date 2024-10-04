Прянишников Квитильяр (Квинтилиан, Кинтилиан) Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Дети в браке: Александр, Виталий, Мария, Капиталина, Елена
Рождение ребёнка
До 1885 ст.
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Прянишников Виталий Квитильярович (Кинтилианович, Квинтилианович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Прянишникова Мария Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)
Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1898 ст.
Дочь: Прянишникова Елена Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)
Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1898 ст.
Дочь: Прянишникова Капиталина Квитильяровна (Квинтилиановна, Кинтилиановна)
Мать ребёнка: Прянишникова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно