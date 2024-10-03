Прянишников Самсон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прянишников Лаврентий Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Дети в браке: Лаврентий, Константин, Квинтилиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прянишников Константин Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1847 ст.
Сын: Прянишников Кинтилиан (Квинтилион) Самсонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно