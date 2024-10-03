Прянишников Самсон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишников Самсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прянишников Лаврентий Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Дети в браке: Лаврентий, Константин, Квинтилиан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прянишников Константин Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
До 1847 ст.

Сын: Прянишников Кинтилиан (Квинтилион) Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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