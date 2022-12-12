Мельник (Дорофеева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1942
Место жительства
С 1942
Бракосочетание
Между 1961 и 1965
Рождение ребёнка
18.01.1965
Сын: Мельник Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич
Место жительства
С 1965
Рождение ребёнка
09.01.1970
Сын: Мельник Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.10.1974
Сын: Мельник Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич