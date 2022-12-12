Мельник (Дорофеева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Дорофеева) Ольга Петровна

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

15.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1942

Отец: Дорофеев Пётр Степанович

Мать: Дорофеева Александра Даниловна

Место жительства
С 1942
Бракосочетание
Между 1961 и 1965

Муж: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Мельник Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1965
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.01.1970

Сын: Мельник Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.10.1974

Сын: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Зеленодольск, Дніпропетровська область
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