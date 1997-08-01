Мельник Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1945
Дата смертиМежду 01.08.1997 и 31.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1961 и 1965
Жена: Мельник Ольга Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1965
Сын: Мельник Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна
Место жительства
С 1965
Рождение ребёнка
09.01.1970
Сын: Мельник Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1974
Сын: Мельник Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна
Смерть
Между 01.08.1997 и 31.08.1997