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Мельник Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1945

Дата смерти

Между 01.08.1997 и 31.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1961 и 1965

Жена: Мельник Ольга Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Мельник Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1965
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.01.1970

Сын: Мельник Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.10.1974

Сын: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельник Ольга Петровна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Смерть
Между 01.08.1997 и 31.08.1997
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