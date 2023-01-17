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Мельник Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Зеленодольск, Дніпропетровська область

Дата рождения

09.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970

Отец: Мельник Дмитрий Дмитриевич

Мать: Мельник Ольга Петровна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1970
Зеленодольск, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1986 и 1996

Жена: Мельник Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
20.02.1996

Сын: Мельник Владислав Валентинович

Мать ребёнка: Мельник Наталья Анатольевна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.11.2007

Сын: Мельник Максим Валентинович

Мать ребёнка: Мельник Наталья Анатольевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Место жительства
С 2007
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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