Мельник Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1970
Отец: Мельник Дмитрий Дмитриевич
Мать: Мельник Ольга Петровна
Место жительства
С 1970
Бракосочетание
Между 1986 и 1996
Рождение ребёнка
20.02.1996
Сын: Мельник Владислав Валентинович
Мать ребёнка: Мельник Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
03.11.2007
Сын: Мельник Максим Валентинович
Мать ребёнка: Мельник Наталья Анатольевна
Место жительства
С 2007