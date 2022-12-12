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Евдокия Софониевна

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Место рождения

Давыдково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софон Иларионович

Мать: не указана

Давыдково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1750

Муж: Карп Саввич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1752

Сын: Андрей Карпович

Отец ребёнка: Карп Саввич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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