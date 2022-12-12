Евдокия Софониевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софон Иларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1750
Муж: Карп Саввич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1752
Сын: Андрей Карпович
Отец ребёнка: Карп Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно