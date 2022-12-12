Карп Саввич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Савва Панкратович
Мать: Мария Авраамовна
Бракосочетание
21.05.1750
Жена: Евдокия Софониевна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1752
Сын: Андрей Карпович
Мать ребёнка: Евдокия Софониевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно