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Карп Саввич

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Савва Панкратович

Мать: Мария Авраамовна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1750

Жена: Евдокия Софониевна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1752

Сын: Андрей Карпович

Мать ребёнка: Евдокия Софониевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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