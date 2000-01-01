Шанимардан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанимардан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1940 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Фоат Шанимарданович

Мать ребёнка: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимжан Шанимарданович

Мать ребёнка: Хуснелхаят Ахметшевна

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