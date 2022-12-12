Салимжан Шанимарданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимжан Шанимарданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанимардан

Мать: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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