Фоат Шанимарданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоат Шанимарданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Шанимардан

Мать: Хуснелхаят Ахметшевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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