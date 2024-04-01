Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

10.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Шустов Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Николай Петров

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Федор Петров

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Анастасия Терентьева

Рождение ребёнка
Около ?.05.1834

Сын: Шустов Григорий Казак Ст. Рявкинской Петров

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева

Смерть
10.09.1874
79 лет, от старости

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