Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти10.09.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Шустов Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Федор Петров
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834
Сын: Шустов Григорий Казак Ст. Рявкинской Петров
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Терентьева
Смерть
10.09.1874
79 лет, от старости