Шустова Анастасия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти20.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустов Федор Петров
Отец ребёнка: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834
Смерть
20.02.1873