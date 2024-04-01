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Шустова Анастасия Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

20.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Николай Петров

Отец ребёнка: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Федор Петров

Отец ребёнка: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов

Рождение ребёнка
Около ?.05.1834

Сын: Шустов Григорий Казак Ст. Рявкинской Петров

Отец ребёнка: Шустов Петр Казак Выс. Рявкинского I Кондратов

Смерть
20.02.1873

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