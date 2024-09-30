Куйванен Якоб Иванович
Место рождения
Дата рождения26.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.04.1884
Рождение ребёнка
25.06.1891
Дочь: (Куйванен) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
30.12.1895
Дочь: Пумалайнен (Куйванен) Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: (Куйванен) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Карху (Куйванен) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1913
Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: (Куйванен) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
05.10.1915
Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно