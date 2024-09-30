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Куйванен Якоб Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1865

Отец: Куйванен Иван Яковлевич

Мать: Куйванен (Райккерус) Катарина Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Бракосочетание
09.04.1884

Жена: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.06.1891

Дочь: (Куйванен) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.12.1895

Дочь: Пумалайнен (Куйванен) Софья Яковлевна

Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: (Куйванен) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Куйванен (Лавонен) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Карху (Куйванен) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Куйванен Степан Яковлев

Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: (Куйванен) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Куйванен Петр Яковлев

Мать ребёнка: Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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