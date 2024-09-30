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Куйванен (Лавонен) Анна Петровна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.02.1866

Дата смерти

До 1910

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866

Отец: Лавонен Петр

Мать: Лавонен (Ханнинен) София Томасовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.04.1884

Муж: Куйванен Якоб Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1891

Дочь: (Куйванен) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.12.1895

Дочь: Пумалайнен (Куйванен) Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: (Куйванен) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
До 1910

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