Куйванен (Лавонен) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения04.02.1866
Дата смертиДо 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866
Отец: Лавонен Петр
Бракосочетание
09.04.1884
Рождение ребёнка
25.06.1891
Дочь: (Куйванен) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1895
Дочь: Пумалайнен (Куйванен) Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: (Куйванен) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Смерть
До 1910