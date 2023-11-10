Лавонен (Ханнинен) София Томасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1830
Отец: Ханнинен Томас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1853
Отец ребёнка: Лавонен Петр
Рождение ребёнка
02.08.1855
Дочь: Хютти Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лавонен Петр
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1866
Дочь: Куйванен Анна Петровна
Отец ребёнка: Лавонен Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавонен Петр
Смерть
Неизвестно