Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Карху (Куйванен) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1913
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: (Куйванен) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1915
Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович
Смерть
Неизвестно