Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Кемпи) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куйванен Якоб Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Карху (Куйванен) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Куйванен Степан Яковлев

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: (Куйванен) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Куйванен Петр Яковлев

Отец ребёнка: Куйванен Якоб Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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