Сырова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыров Михаил

Мать: Бойко Евдакия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривцов Иван

Отец ребёнка: Кривцов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривцов Иван

Отец ребёнка: Кривцов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривцов Евгений

Смерть
Неизвестно
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