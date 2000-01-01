Сырова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыров Михаил
Мать: Бойко Евдакия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривцов Иван
Отец ребёнка: Кривцов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривцов Иван
Отец ребёнка: Кривцов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривцов Евгений
Смерть
Неизвестно