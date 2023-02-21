Сыров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Валентина
Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Надежда
Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сров Павел
Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Евдакия Федоровна
Смерть
Неизвестно