Сыров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Валентина

Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Надежда

Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сров Павел

Мать ребёнка: Бойко Евдакия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Евдакия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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