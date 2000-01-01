Бойко Евдакия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Евдакия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Валентина

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Надежда

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сров Павел

Отец ребёнка: Сыров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыров Михаил

Смерть
Неизвестно
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