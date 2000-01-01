Бойко Евдакия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Валентина
Отец ребёнка: Сыров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Надежда
Отец ребёнка: Сыров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сров Павел
Отец ребёнка: Сыров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сыров Михаил
Смерть
Неизвестно