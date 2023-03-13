Мухинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухинъ Яковъ

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мухина Авдотья

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мухинъ Гаврила

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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