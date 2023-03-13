Мухинъ Яковъ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мухина Авдотья
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мухинъ Гаврила
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Максимова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан