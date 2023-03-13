Мухина Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Авдотья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мухина Авдотья

Отец ребёнка: Мухинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мухинъ Гаврила

Отец ребёнка: Мухинъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Яковъ

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