Некрасов Василий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Лапина Анисья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Суслова Ирина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Попова Матрона Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Карташева Ирина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Рождение ребёнка
11.12.1770
Мать ребёнка: Некрасова Агрофена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, д. старицы крестьянская дочь
Смерть
1794