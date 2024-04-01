Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти30.04.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1705
Отец: Некрасов Степан Степанов
Мать: Некрасова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1732
Рождение ребёнка
1737
Сын: Некрасов Захар Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Карпов
Мать ребёнка: Некрасова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
19.03.1770
Дочь: (Некрасова) Дарья Карпова
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
03.05.1772
Дочь: (Некрасова) Марфа Карпова
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Некрасов Иван Карпов
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Некрасов Яков Карпов
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Некрасова) Александра Карпова
Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Смерть
30.04.1782
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
77 лет без исповеди