Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

30.04.1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Некрасов Степан Степанов

Мать: Некрасова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Некрасов Василий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Карпов

Мать ребёнка: Некрасова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Некрасов Июда Крест. Д. Красного Яру, Красноярск. Вол. Карпов

Мать ребёнка: Некрасова 1 Жена

Рождение ребёнка
1737

Сын: Некрасов Захар Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Карпов

Мать ребёнка: Некрасова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Некрасов Ульян Карпов

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
19.03.1770

Дочь: (Некрасова) Дарья Карпова

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
03.05.1772

Дочь: (Некрасова) Марфа Карпова

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Некрасов Иван Карпов

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Некрасов Яков Карпов

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Некрасова) Александра Карпова

Мать ребёнка: Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Смерть
30.04.1782
Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
77 лет без исповеди

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