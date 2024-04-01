Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1769
Рождение ребёнка
19.03.1770
Дочь: Дарья Карпова
Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов
Рождение ребёнка
03.05.1772
Дочь: Марфа Карпова
Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов
Рождение ребёнка
Около 1774
Рождение ребёнка
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно