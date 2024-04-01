Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Челочкина) Агафья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Некрасов Ульян Карпов

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Рождение ребёнка
19.03.1770

Дочь: Дарья Карпова

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Рождение ребёнка
03.05.1772

Дочь: Марфа Карпова

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Некрасов Иван Карпов

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Некрасов Яков Карпов

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Карп Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Степанов

Смерть
Неизвестно
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