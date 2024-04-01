Карташева (Некрасова) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Некрасова) Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Некрасов Василий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Карпов

Мать: Некрасова (Ерьева?) Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Александр Казак Кр. Полуденной Николаевич

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Яков Николаев

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Николай Андреев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Карташева) Анна Николаева

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Карташев Прокопий Николаев

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Карташев Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Рождение ребёнка
10.11.1801

Дочь: (Карташева) Ефросинья Николаева

Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев

Смерть
Неизвестно

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