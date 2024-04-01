Карташева (Некрасова) Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Александр Казак Кр. Полуденной Николаевич
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Карташева) Анна Николаева
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Карташев Прокопий Николаев
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Карташев Тимофей Николаев
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Рождение ребёнка
10.11.1801
Дочь: (Карташева) Ефросинья Николаева
Отец ребёнка: Карташев Николай Андреев
Смерть
Неизвестно