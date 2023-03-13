Антипина (Горшенина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Горшенина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горшенинъ Якимъ (Яковъ)

Мать: Горшенина Евдокия

Бракосочетание
05.11.1904

Муж: Антипинъ Арсеній

Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній

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