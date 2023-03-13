Антипина (Горшенина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Горшенинъ Якимъ (Яковъ)
Мать: Горшенина Евдокия
Бракосочетание
05.11.1904
Муж: Антипинъ Арсеній
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Арсеній