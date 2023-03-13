Антипинъ Арсеній
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Антипинъ Евсѣй
Мать: Антипина Агриппина
Бракосочетание
05.11.1904
Жена: Антипина Агафья
Рождение ребёнка
05.04.1905
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Антипина Агафья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Антипина Агафья
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Петръ
Мать ребёнка: Антипина Агафья