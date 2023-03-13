Антипинъ Арсеній — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Арсеній

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Антипинъ Евсѣй

Мать: Антипина Агриппина

Бракосочетание
05.11.1904

Жена: Антипина Агафья

Рождение ребёнка
05.04.1905

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Антипина Агафья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Антипина Агафья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Петръ

Мать ребёнка: Антипина Агафья

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