Болычев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болычев Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1935

Дата смерти

28.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1963

Сын: Болычев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
28.05.1989

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