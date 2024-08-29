Болычев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1935
Дата смерти28.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1963
Сын: Болычев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна
Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
28.05.1989