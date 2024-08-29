Попова (Балычева) Валентина Анатольевна 24.10.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Балычева) Валентина Анатольевна

Автор
ЮП
Попова Ю.

женский, родилась 24.10.1965, Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Отец
Болычев Анатолий Александрович04.06.1935 г.р.
Мать
Болычева (Корякина) Надежда Ивановна?.08.1941 г.р.
Супруги
Попов Сергей Васильевич29.09.1967 г.р.
Дети
Попов Александр Сергеевич04.01.1993 г.р.
Попова Юлия СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965

Отец: Болычев Анатолий Александрович

Мать: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1993

Сын: Попов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич

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