Попова (Балычева) Валентина Анатольевна
женский, родилась 24.10.1965, Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
ОтецБолычев Анатолий Александрович04.06.1935 г.р.
МатьБолычева (Корякина) Надежда Ивановна?.08.1941 г.р.
Супруги
Попов Сергей Васильевич29.09.1967 г.р.
Дети
Попов Александр Сергеевич04.01.1993 г.р.
Попова Юлия СергеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965
Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1993
Сын: Попов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич