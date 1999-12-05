Болычева (Корякина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Кашарка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

?.08.1941

Дата смерти

05.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941

Отец: Корявкин Иван

Мать: Корявкина Наталья Павловна

Кашарка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болычев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1963

Сын: Болычев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Болычев Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
24.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болычев Анатолий Александрович

Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
05.12.1999

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