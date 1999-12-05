Болычева (Корякина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.08.1941
Дата смерти05.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941
Отец: Корявкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1963
Сын: Болычев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Болычев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
24.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болычев Анатолий Александрович
Желябовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
05.12.1999